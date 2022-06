Jhon Arias no treino do Fluminense - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 08/06/2022 14:04

O Fluminense terá dois retornos para enfrentar o Atlético-MG, nesta quarta-feira às 21h30, no Maracanã, pelo Brasileirão. Após cumprir suspensão, David Braz está entre os relacionados e deve ser titular, assim como Jhon Arias, que estava com a seleção colombiana. Por outro lado, Nino segue fora.



O zagueiro tinha pequena chance de estar à disposição, mas segue em transição após lesão na coxa esquerda. Ele viajou com o grupo a Caxias do Sul, no fim de semana, mas voltou a sentir incômodo muscular e terá de esperar mais um pouco para jogar novamente.



Confira os relacionados do #TimeDeGuerreiros para a partida contra o Atlético-MG! Vamos pra cima, Fluzão! pic.twitter.com/qUupOuNBhf — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 8, 2022

Além do zagueiro, o técnico Fernando Diniz não terá Nonato, suspenso, Nathan, que está emprestado pelo Galo, Matheus Martins, com a Seleção Sub-20, Pineida, ainda recuperando-se de lesão na coxa esquerda, e Fred, em repouso por causa da "visão dupla" no olho esquerdo.



Com duas derrotas seguidas e a um ponto da zona de rebaixamento, o Fluminense precisa voltar a vencer no Brasileirão para se reaproximar do G-4. O time deve ir a campo com: Fábio, Samuel Xavier, Manoel, David Braz e Cris Silva (Caio Paulista); Wellington (Felipe Melo), André e Ganso; Luiz Henrique, Arias e Germán Cano.