Torcedores do Fluminense - Cleber Mendes/Agência O Dia

Torcedores do FluminenseCleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 08/06/2022 13:09

Rio - O Metrô Rio comunicou que haverá um esquema especial para atender ao público que irá ao duelo entre Fluminense e Atlético-MG, nesta quarta-feira, às 21h30, válido pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. A nota publicada diz que, na volta do jogo, o horário de embarque se estenderá por uma hora depois do final da partida nas estações Maracanã e São Cristóvão.

O Metrô ainda afirma que haverá reforço do efetivo de segurança e de operadores de estação em todo o período, principalmente nas estações próximas ao estádio. E reforçou que as demais estações do sistema funcionarão normalmente, das 5h à meia-noite. Porém, depois de meia-noite, as estações ficarão abertas apenas para desembarque e dispersão do público.

A concessionária pede também para que os passageiros se programem para ir à partida. A recomendação para quem tem ingressos para acesso nos portões A, B e C (Oeste e Sul) é que desembarque na estação Maracanã (Linha 2). Já para quem tem bilhetes para o portão D, E e F (Leste e Norte), o MetrôRio indica que o desembarque seja feito na estação São Cristóvão (Linha 2).

Para quem utilizar as linhas 1 e 4 (Barra, Zona Sul e Centro) na ida ao jogo, a recomendação é que a transferência para a linha 2 seja feita, prioritariamente, na estação Botafogo/Coca-Cola ou nas demais estações do trecho compartilhado (entre Botafogo/Coca-Cola e Central).