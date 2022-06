Germán Cano - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 08/06/2022 17:00

Rio - Com Fred perto da aposentadoria, Germán Cano aparece como um dos candidatos a novos ídolos do Fluminense. Com gols decisivos e que valeram o fim do jejum de títulos na final do Carioca, o argentino pregou cautela sobre o processo de se tornar uma referência história para os torcedores tricolores.

"Não é de um dia para o outro que farei história como ele fez aqui. Ainda tenho muito tempo para fazer gols e conquistar títulos e deixar um legado como ele deixou", afirmou o argentino, de 34 anos, em entrevista ao SporTV.

Cano vive grande fase pelo Fluminense, já tendo marcado 19 gols pela camisa do clube carioca. Adaptado ao Rio de Janeiro, cidade que vive desde 2020, quando chegou no Vasco, o argentino elogiou a receptividade da "Cidade Maravilhosa".

"Minha família está bem, meu filho está bem. As pessoas dão esse carinho que o estrangeiro precisa", disse o atacante do Fluminense.