André acredita em favoráveis para um jogo disputado nesta quarta diante do Atlético-MG no MaracanãFoto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 08/06/2022 16:08

Rio - O Fluminense volta ao Maracanã para enfrentar o Atlético-MG, nesta quarta-feira, às 21h30, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Após duas partidas fora de casa e com dificuldade de atuar diante do Juventude em decorrência de más condições do gramado do estádio Alfredo Jaconi na rodada anterior, o volante André avalia que o ingrediente principal para um grande duelo esta noite é a qualidade, tanto do campo, quanto das equipes.



"É um jogo muito importante, contra um time multicampeão e de muita qualidade. Mas nós vamos entrar para ganhar e competir. Infelizmente na última rodada tivemos um jogo muito atípico, que fugiu do nosso alcance. Agora é trabalhar bastante para conseguir essa vitória mirar a parte de cima da tabela", analisou o camisa 7 ao site oficial do Fluminense, que emendou:

"É mais uma oportunidade de mostrar o bom futebol da nossa equipe. Estou muito feliz, o professor Diniz está passando muita confiança para mim e para todo o elenco. As coisas estão acontecendo naturalmente e que a gente consiga mais um ótimo desempenho", concluiu André, que também reforçou que o apoio da torcida no Maracanã faz a diferença e dá confiança ao elenco.