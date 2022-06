Cano IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulga磯, seu uso comercial estᠶetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club. IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. IMPORTANTE: Im᧥n para uso solamente institucional y distribuici㮮 El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club - MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

Em um jogo eletrizante no Maracanã, com direito a oito gols - considerado o melhor do Campeonato Brasileiro até o momento - Fluminense e Atlético-MG fizeram uma exibição de gala, e os torcedores que marcaram presença assistiram a um duelo de alto nível, que terminou com a vitória tricolor de 5 a 3. Com o resultado, o Fluminense está, momentaneamente, na sétima colocação, com 14 pontos. O Atlético, com 16, caiu para a quarta posição.

A primeira etapa foi de muitos gols no Maracanã. Cinco no total. Placar justo para uma partida aberta, com as duas equipes buscando o ataque e, consequentemente, cedendo espaços na defesa. O Fluminense foi superior, principalmente no início do jogo. A equipe de Fernando Diniz soube se defender bem da pressão atleticana, para depois sair com boas trocas de passes e precisão para fazer os gols. Assim saíram os três: de Arias, Cano e Samuel Xavier. Principalmente no início, o Galo deu muitas brechas na defesa, teve dificuldade de se recompor e deixou o goleiro Everson vulnerável. Mas ao fim da primeira etapa, o time se organizou e chegou a dois gols importantes, de Hulk e Jair, que manteve a equipe mineira muito viva no jogo.

No segundo tempo, a partida continuou eletrizante. Aos dois minutos, os ânimos ficaram exaltados, com os jogadores dos dois times discutindo e trocando farpas. Aos sete minutos, o Atlético-MG empatou. Arias "dormiu" na saída da defesa, Jair roubou a bola, tabelou com Ademir e cruzou para Eduardo Sasha completar de cabeça.

Porém, aos 12, Cano entrou em cena e desempatou o placar novamente. Cris Silva cruzou para a área do Galo, Luiz Henrique não chegou para cabecear, mas a bola sobrou para o atacante que deu um chutaço no ângulo, marcando mais um no Maracanã.

Quando o Atlético-MG iniciou uma reação em busca do empate, o Tricolor logo chegou ao quinto. André deu um ótimo passe entre os defensores para Luiz Henrique. O atacante ajeitou a bola e bateu forte no canto de Everson, fazendo um belo gol.

Com dois gols atrás no placar, o time mineiro foi para o tudo ou nada, deixando ainda mais espaço no setor defensivo para o Flu, que tentava explorar. Mas apesar dos lances de perigo e com os dois times jogando um futebol bonito, nenhum outro gol saiu, e o Tricolor conquistou uma grande vitória dentro de casa.

Os torcedores tricolores aproveitaram para tirar onda com os mineiros e gritaram "olé" nos minutos finais do jogo, com os jogadores carioca trocando passes.