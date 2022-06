Fernando Diniz define time do Fluminense para enfrentar o Atlético-MG - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Fernando Diniz define time do Fluminense para enfrentar o Atlético-MGFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 08/06/2022 20:48

Rio - O Fluminense está escalado para enfrentar o Atlético-MG nesta quarta-feira (8), às 21h30, no Maracanã, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com Jhon Arias de volta na equipe titular, o treinador Fernando Diniz colocou força máxima para buscar a vitória e se afastar da zona de rebaixamento.

Escalação Foto: Divulgação/Fluminense FC

Escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, David Braz e Cris Silva; Wellington, André e Ganso; Jhon Arias, Germán Cano e Luiz Henrique.

O Fluminense ocupa a 13ª colocação e soma 11 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro. Em caso de tropeço, e também com os triunfos de Avaí, Bragantino, Ceará e Juventude, em seus jogos, o Tricolor correrá o risco de entrar na zona de rebaixamento. No entanto, caso cumpra o compromisso dentro de casa e vença a partida, o clube carioca pode se aproximar do G-4.