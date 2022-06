Torcida do Fluminense - Lucas Mercon/Fluminense

Torcida do FluminenseLucas Mercon/Fluminense

Publicado 08/06/2022 19:28

Rio - Após derrota para o Juventude no último domingo (05), o Fluminense se prepara para seu próximo desafio, contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira (08), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã. Apesar da importância do jogo para o Tricolor, o duelo deve ter público modesto.

Embora o Fluminense tenha feito diversas campanhas para incentivar seus torcedores a irem ao duelo, apenas 13 mil ingressos haviam sido vendidos para o confronto até o fechamento desta matéria.

Os bilhetes para não-sócios e para a torcida do Atlético-MG estavam sendo vendidos por valores entre R$ 30 e R$ 300. Os sócios dos planos Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos possuíam entradas a partir de R$ 20. Já os sócios Tricolor de Coração, Check-Ins e Pacote Futebol poderiam pegar seus ingressos gratuitamente.