Germán Cano - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 09/06/2022 11:00 | Atualizado 09/06/2022 11:01

Rio - O torcedor do Fluminense viveu uma noite mágica no Maracanã na última quarta-feira e novamente Germán Cano foi um dos protagonistas. Autor de dois gols na vitória de 5 a 3 sobre o Atlético-MG, o argentino já superou o número de gols da sua última temporada no Vasco. Pelo Tricolor, o artilheiro já balançou as redes em 21 oportunidades, contra 19 feitos no ano passado.

Cano está a apenas quatro gols de superar a sua temporada mais goleadora no futebol brasileiro. Em 2020, ele balançou as redes em 24 vezes, vestindo a camisa do Vasco. Porém, o seu aproveitamento pelo Fluminense até o momento supera e muito os dois anos em que defendeu o clube de São Januário.

Cano já disputou 36 jogos pelo Fluminense e marcou 21 gols. Média de 0,58 gol por jogo. Pelo Vasco, em seu melhor ano, o argentino atuou em 51 duelos e balançou a rede em 24 oportunidades. Sua média foi de 0,47. E no ano passado, o centroavante entrou em campo em 50 partidas e fez 19 gols. Média de 0,38 gol por confronto.