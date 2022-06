Caio Paulista atuando em seu centésimo jogo pelo Fluminense - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Caio Paulista atuando em seu centésimo jogo pelo FluminenseFoto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 09/06/2022 16:08

Rio - A vitória do Fluminense sobre o Atlético-MG por 5 a 3 foi especial por diversos motivos, mas para Caio Paulista ficará marcada. Acionado por Fernando Diniz no segundo tempo, o atacante completou 100 jogos com a camisa tricolor. Com passagem por Xerém, o jogador soma oito gols e cinco assistências desde 2020, quando retornou ao clube.

"É muito bom atingir essa marca. Sempre foi um sonho de criança estar aqui, e completar 100 jogos com a camisa de um clube tão grande como é o Fluminense é muito gratificante. Trabalho bastante todos os dias e espero completar muitos outros jogos por esse clube e dar alegrias para a torcida", disse ao site oficial.

Aos 24 anos, Caio Paulista teve formação em Xerém, mas saiu antes de se tornar profissional. O melhor momento foi em 2021, quando se tornou titular absoluto até sofrer uma lesão que o afastou dos gramados. Com Fernando Diniz, o atacante começou a recuperar a confiança e vem aparecendo bem.



"Eu vinha de uma sequência muito boa e tive a infelicidade da lesão. Agora é seguir trabalhando e ouvindo o que o professor Diniz fala. Ele é um cara que ajuda bastante e assim vamos ganhando cada vez mais confiança para dar continuidade nessa campanha bonita que o Fluminense vem fazendo", afirmou.

Com o resultado, o Flu sobe na tabela e vai para sétimo, com 14 pontos, e agora jogará novamente em casa. No sábado, recebe o Atlético-GO às 19h, pela 11ª rodada.



"Foi uma vitória muito importante. Estudamos e trabalhamos bastante em cima do time deles. Sabemos que faríamos um grande jogo. Conseguimos um grande resultado contra uma ótima equipe. Sábado temos mais um desafio e vamos em busca de mais três pontos para brigar lá em cima. Contamos com o apoio da torcida, que tem feito festas lindas. Vamos juntos nessa", completou.