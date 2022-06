Torcida do Fluminense fez bonita festa no Maracanã - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 09/06/2022 11:48

A ótima partida com direito a vitória sobre o Atlético-MG por 5 a 3 tornou-se um presente para as mais de 16 mil pessoas que foram ao Maracanã na noite de quarta-feira. E a grande atuação fez os jogadores do Fluminense e o técnico Fernando Diniz esperarem por um público maior e convocarem os torcedores para o duelo de sábado, às 19h, contra o Atlético-GO em mais um jogo no estádio pelo Brasileirão.

"Foi um belíssimo jogo, duas grandes equipes que sabem jogar um belo futebol. Vou até fazer um apelo já chamando o torcedor para sábado. Hoje tinha 16 mil pessoas. Que a gente possa trazer mais gente. Não tenho dúvida de que sábado vai ter muito mais . A torcida sempre abraçou a equipe. Sábado tem que estar junto com o time, com 40 mil pessoas, 50 mil pessoas para que nos empurrem para a ponta da tabela", afirmou Paulo Henrique Ganso, que não poderá jogar a próxima partida por ter levado o terceiro cartão amarelo.



O baixo público em um duelo importante, contra o Atlético-MG, vem sendo a tônica ao longo da temporada, algo que o elenco tricolor espera mudar com as recentes boas atuações. O lançamento do novo programa de sócio-torcedor nesta semana também é uma aposta da diretoria do Fluminense para mudar o panorama no Maracanã. Enquanto isso, Fernando Diniz demonstrou o desejo de ver o estádio cheio.



"Peço aos muitos tricolores que estiveram em casa que venham ao estádio, porque a presença deles é muito importante. Os que estiveram aqui presentes fizeram parte da festa, nos apoiaram o tempo todo. Quero muito ver esse Maracanã lotado com torcedores tricolores, que é uma torcida apaixonada, linda, como já vi quando fui jogador aqui. Quando vem e lota o Maracanã, é motivo de muita alegria. Isso não é um recado, é mais um desejo que eu tenho e os jogadores também", completou o treinador.