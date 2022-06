David Braz desabafa sobre nível do futebol brasileiro - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 09/06/2022 20:51

Rio - A grande partida entre o Fluminense e Atlético-MG, que terminou com a vitória do Tricolor por 5 a 3, no Maracanã, na última quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, foi considerada uma das melhores apresentações da competição nesta temporada. Após o triunfo do clube carioca, David Braz desabafou sobre o questionamento com o nível do futebol brasileiro. Na ocasião, o zagueiro destacou a qualidade técnica do jogo e pediu respeito.

"O pessoal tem que respeitar um pouco mais o trabalho do futebol brasileiro. Nós atletas, comissão técnica, treinadores estamos fazendo o possível para mostrar que ainda somos o melhor futebol do mundo. Não podemos generalizar quando se tem um jogo ruim, acontece", afirmou David Braz.

"Temos mais títulos mundiais. Nós brasileiros estamos sempre em destaque fora do país. Você vê o Vinícius Jr na Liga dos Campeões. Não temos as mesmas estruturas que tem lá fora. Não podemos esconder isso. Não é uma crítica, porque aproveitamos tudo que temos da melhor maneira possível. O que eu quero dizer é que temos que valorizar um pouco mais o trabalho do futebol brasileiro, porque mostramos hoje com o Fluminense e o Atlético-MG", completou.

"Todo jogo do Brasileiro é uma final. Não podemos deixar pontos, como deixamos no Fla-Flu, que fomos muito bem e, na minha opinião, não merecíamos ficar sem pontos pela atuação que tivemos. Cada jogo é uma história e o nosso objetivo, que é vencer. Vamos procurar, toda vez, ir em busca dos três pontos. Não deu nos dois últimos (jogos), mas hoje viemos com foco total e independente de como seria. E jogamos para frente o tempo todo, mesmo quando o placar estava 2 a 0. Foi um grande jogo e o grupo todo está de parabéns, porque vencemos uma grande equipe", concluiu.

No próximo sábado (11), o Fluminense volta a jogar no Maracanã para enfrentar o Atlético-GO, às 19h, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a vitória sobre o Atlético-MG, o Tricolor somou 14 pontos e subiu para a oitava colocação na tabela da Série A.