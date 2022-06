Torcida do Fluminense - Luciano Belford/Agência O Dia

Torcida do FluminenseLuciano Belford/Agência O Dia

Publicado 10/06/2022 11:38

Rio - Após a vitória por 5 a 3 sobre o Atlético-MG na última quarta-feira (8), no Maracanã, o Fluminense terá o próximo compromisso novamente em casa. Neste sábado, às 19h, o Tricolor enfrenta o Atlético-GO em partida válida pela 11ª rodada do Brasileirão. E, se no jogo anterior, o público presente foi modesto, para a próxima partida já são mais de 15 mil ingressos vendidos, de acordo com a nova parcial divulgada pelo clube.

Um público maior para esta partida foi pedido pelo treinador Fernando Diniz em coletiva de imprensa após o jogo da última quarta. Em caso de vitória do Fluminense neste sábado, a equipe se aproximará dos líderes da tabela da Série A, com 17 pontos.

"Peço aos muitos tricolores que venham ao estádio, porque a presença deles é muito importante. Quero muito ver esse Maracanã lotado com torcedores tricolores, que é uma torcida apaixonada, linda", disse o técnico.