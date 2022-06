Germán Cano tem 15 gols no ano pelo Fluminense - Mailson Santana/Fluminense

Publicado 10/06/2022 09:00 | Atualizado 10/06/2022 09:04

Rio - No futebol brasileiro há dois anos e meio não é exagero dizer que Germán Cano vive o seu melhor momento no país. E para chegar até aqui, ele precisou fazer uma escolha difícil no começo de 2022. O atacante trocou o Vasco pelo Fluminense, clubes rivais do Rio de Janeiro. Em entrevista ao portal "globoesporte.com", o goleador afirmou que essa escolha foi a melhor que ele poderia fazer.

"Acho que foi a melhor decisão que eu tive, de chegar a uma equipe como Fluminense, um time muito grande no Brasil, e com um desafio bom de disputar. Agora com essa sequência, meu presente é muito bom, ajudando o time e conseguindo coisas importantes. É continuar fazendo história aqui. Tenho companheiros muito bons, diretoria muito boa, isso é legal para todo mundo", afirmou.

Germán Cano trilhou um caminho semelhante ao de outro argentino: Dario Conca. O ex-apoiador deixou o Vasco após a temporada de 2007 para defender o Fluminense no ano seguinte e se tornou um grande ídolo tricolor. O centroavante, que vive grande fase, espera conseguir fazer tanto sucesso quanto o compatriota que foi o craque do título do Brasileiro de 2010.

"Todo mudo sabe o que é o Conca para oFluminensee para o Brasil. Ele é muito reconhecido, deixou seu legado aqui no Flu. Eu vou pelo mesmo caminho, também quero ficar na história desse time muito bom, muito grande no Brasil. Vamos por isso, pouco a pouco, passo a passo, a gente vai poder conquistar grandes coisas", disse.