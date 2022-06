Fernando Diniz tem bom início pelo Fluminense em 2022 - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 10/06/2022 17:27 | Atualizado 10/06/2022 18:04

A vitória marcante de 5 a 3 sobre o Atlético-MG, no Maracanã, recolocou o Fluminense na parte de cima da tabela e animou os tricolores, que veem um time jogando bem sob o comando de Fernando Diniz. Após desconfiança de parte da torcida, o treinador tem bom desempenho em sua segunda passagem pelo clube e, em caso de vitória neste sábado, às 19h, sobre o Atlético-GO, superará a campanha que fez pelo Tricolor no Brasileirão de 2019.



Atualmente com 55,5% de aproveitamento, o time já igualou as três vitórias que Diniz conseguiu em 15 rodadas pelo Fluminense há três anos, desta vez com menos da metade de jogos. Naquela época, ele foi demitido com apenas 26,6% de aproveitamento no Brasileirão, com 12 pontos.



Com três vitórias, um empate e duas derrotas em 2022, o Fluminense de Diniz tem 10 pontos somados e, com os outros quatro que fez sob os comandos de Abel Braga e Marcão, está em oitavo lugar e pode até entrar no G-4 provisoriamente neste sábado. Uma boa evolução em relação à zona de rebaixamento em 2019, quando o time até tinha bons jogos, mas não ganhava.

Desta vez, mesmo pegando um trabalho no meio, o treinador encontrou um elenco mais forte e balanceado em relação à primeira passagem. Ainda assim, precisou recuperar o bom futebol de um time que vinha jogando muito mal. Vem conseguindo os resultados que tanto faltaram da outra vez e apagando a campanha trágica de 2019, que quase terminou em rebaixamento.