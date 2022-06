Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, e Marcão, auxiliar-técnico, hasteando a bandeira do clube na Ferj - Foto: Marina Garcia/Fluminense

Publicado 10/06/2022 15:46

Rio - A bandeira do Fluminense foi hasteada na sede da Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) em cerimônia realizada na manhã desta sexta-feira como forma de homenagem ao título do Campeonato Carioca, conquistado em abril deste ano. O presidente Mário Bittencourt e o auxiliar-técnico Marcão estiveram presentes e falaram ao site oficial do clube sobre a importância do evento.

Foto: Marina Garcia/Fluminense

"Durante 25 anos da minha vida morei bem pertinho aqui do Maracanã. Eu ia para o estádio a pé e nem no meu maior sonho de criança eu poderia imaginar que um dia fosse hastear a bandeira do Fluminense como campeão carioca do lado do Maracanã. Muito bacana poder viver esse momento e muito bacana poder voltar a botar essa bandeira aqui depois de dez anos. O Campeonato Carioca é muito importante para nós, para a história do clube. Temos conquistas memoráveis, como o gol de barriga do Renato (Gaúcho), os gols do Assis na década de 80. Eu acho que esse campeonato de 2022 também tem momentos marcantes. Foram dois grandes jogos contra nosso maior rival, com três gols do Germán Cano, que surge como um novo ídolo da torcida. Nunca substituindo, mas com a proximidade da aposentaria do Fred, poder ganhar um Carioca com gols do centroavante que o clube trouxe acho que traz um enredo importante para essa conquista. O presidente Rubes (Lopes, da Ferj) disse que eu dei um nó muito forte na cordinha da bandeira e eu disse que é para a gente ficar aqui por longos anos. Rumo ao bicampeonato", declarou Mário.

A cerimônia contou com discursos do presidente do Fluminense e do presidente da Ferj, Rubens Lopes e, em seguida, teve a bandeira do campeão descerrada para dar lugar ao pavilhão tricolor, que permanecerá até que haja um novo campeão estadual. Durante o hasteamento da bandeira, foi executado o hino do Fluminense pela Banda do Batalhão de Guardas do Exército. O evento também teve as presenças de Marcelo Viana, diretor de competições da Ferj, e de Marcelo Penha, coordenador administrativo do Fluminense.

"Importante firmar nosso espaço, mostrar que nossa equipe é forte, guerreira, valente. Nós mostramos isso durante o Campeonato Carioca todo e tenho certeza que virão muito mais coisas boas por aí, estamos trabalhando para isso, hoje com nosso professor Fernando Diniz. A equipe vem entregando tudo nos treinamentos e todo mundo tem visto os jogos. E com a ajuda do nosso torcedor o Fluminense fica muito forte. Espero que continuem acreditando, chegando junto desses guerreiros, pois tenho certeza que vão busca mais este ano. É um prazer estar aqui, foi um campeonato em excelência", disse o auxiliar-técnico Marcão.