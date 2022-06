Manoel em treino pelo Fluminense - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Manoel em treino pelo FluminenseFoto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 10/06/2022 20:01

Rio - O zagueiro Manoel, do Fluminense, entrou com uma ação na Justiça do Trabalho contra o Cruzeiro, sua ex-equipe, cobrando uma dívida de R$ 4.3 milhões do clube mineiro. A informação foi publicada primeiramente pelo portal "GE".

No mês passado, o jogador comunicou que nenhuma das parcelas do acordo que fez com a Raposa foram pagas. Os pagamentos deveriam ter sido feitos entre dezembro de 2021 e abril deste ano.

"Até a presente data o clube acordante não depositou as parcelas vencidas em 20.12.2021, 20.01.2022, 20.02.2022, 20.03.2022e 20.04.2022, cada uma no valor de R$ 51.928,55- totalizando estas cinco parcelas em R$ 259.642,75 - sem o acréscimo da multa de 5%", comunicou o estafe de Manoel.

Vale destacar que no acordo entre o clube e o jogador estava previsto que, caso houvesse algum atraso superior a 90 dias, o vencimento de todas as parcelas seria antecipado. Com isso, o defensor pediu que a Justiça atualize os cálculos do valor devido, com a incidência de multa de 5%, além da abertura de execução.

Manoel defendeu o Cruzeiro entre 2014 e 2021. Na atual temporada, pelo Fluminense, o zagueiro esteve em campo em 20 partidas, marcando dois gols e dando uma assistência. O contrato do defensor com o clube é válido até abril de 2023.