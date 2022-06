Fernando Diniz esboça provável Fluminense para enfrentar o Atlético-GO - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 10/06/2022 18:27 | Atualizado 10/06/2022 19:23

Rio - Com mudanças, o Fluminense encerrou nesta sexta-feira (10) a preparação para enfrentar o Atlético-GO, neste sábado, às 19h, no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fernando Diniz não poderá contar com Ganso, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Atlético-MG, na última quarta-feira, e vai cumprir suspensão.

A tendência é que Nathan, que não atuou contra o Atlético-MG por força contratual, receba uma nova oportunidade para formar o meio-campo. Além disso, Nino treinou com o elenco nesta sexta-feira após se recuperar de uma lesão na coxa esquerda. O zagueiro deve voltar a ser relacionado por Diniz para o jogo desta rodada do Campeonato Brasileiro.

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier; Manoel (Nino), David Braz e Cris Silva; Wellington, André e Nathan (Willian Bigode); Luiz Henrique, Jhon Arias e Germán Cano.

A vitória do Fluminense sobre o Atlético-MG fez o clube subir seis posições na tabela do Brasileirão. O Tricolor ocupa a oitava colocação e soma 14 pontos. Em caso de triunfo neste sábado, o clube carioca pode se aproximar ainda mais do G-4.