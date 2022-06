Samuel Xavier no treino do Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 11/06/2022 14:34

Rio - Após a vitória por 5 a 3 sobre o Atlético-MG na última quarta-feira, o Fluminense vira a chave e encara neste sábado o Atlético-GO, às 19h, no Maracanã, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o lateral-direiro Samuel Xavier, o jogo anterior ficará na memória, pois contribuiu com uma assistência e marcou seu primeiro gol pelo Tricolor, porém, já é passado e, a equipe mira em novos triunfos.

"É um jogo muito difícil. A equipe do Atlético-GO vem fazendo boas campanhas nos últimos anos. É um time que entrega muito na marcação e corre o tempo todo. Então sabemos que será um jogo complicado. Temos que estar preparados para isso. O professor (Fernando) Diniz trabalhou bastante conosco para nos preparar para tudo. Queremos muito esses três pontos para alavancar o Fluminense ainda mais na tabela", disse o jogador ao site oficial do clube.

Samuel Xavier vive grande momento sob o comando de Fernando Diniz, tornando-se peça importante no esquema tricolor. A vitória do jogo anterior deu confiança ao elenco e segundo o jogador, é fruto de trabalho coletivo.

“Primeiro de tudo foi muito bom vencer. Era uma vitória que a gente precisava, já que nós vínhamos de dois jogos complicados. Esse foi um grande jogo da equipe. A atuação individual foi boa e fico muito feliz por fazer um gol no Maracanã, do jeito que foi, com o apoio do torcedor e em uma jogada muito bonita da equipe. Ainda tive a felicidade de dar uma assistência, então é uma noite muito especial e que vai ficar guardada na memória”, afirmou.

Para o lateral, o público presente é importante para a equipe alcançar bons resultados. Com mais de 22 mil ingressos vendidos até a noite desta sexta-feira, a torcida pretende apoiar o time a fim de buscar mais três pontos. Caso vença nesta noite, o Fluminense chegará aos 17 pontos e irá se aproximar dos líderes da tabela da Série A.

“O torcedor é o nosso combustível, sempre foi. A torcida tem jogado junto e na última partida já mostrou a força que tem. A torcida veio junto, nos incentivou, nos empurrou. É o que a gente quer deles e eles sabem fazer isso muito bem. Espero que a gente tenha esse apoio novamente para sair com mais uma vitória”, concluiu.