Luiz HenriqueMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 11/06/2022 16:24

Rio - Vendido ao Real Betis, o atacante Luiz Henrique está vivendo as suas últimas semanas com a camisa do Fluminense. Após uma oscilação que viveu depois da transferência ser oficializada, o jovem, de 21 anos, recuperou o bom futebol com a chegada de Fernando Diniz e vive uma fase artilheira nos seus últimos momentos no clube carioca.

Sob o comando do atual técnico, Luiz Henrique atuou em dez partidas, tendo marcado quatro gols e dado duas assistências. Antes de Diniz, o atacante só havia feito um gol, contra o Olimpia pela Libertadores, e dado cinco assistências. Tudo isso em 22 jogos com a camisa do Fluminense na atual temporada.

O jogador terá que se apresentar ao clube espanhol no mês que vem na janela de transferências para o futebol europeu. Luiz Henrique foi vendido em operação que poderá render até 13 milhões de euros (cerca de R$68,21 milhões) ao Fluminense. O Tricolor manteve 15% dos seus direitos para uma eventual venda futura.