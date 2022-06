Samuel Xavier - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 11/06/2022 22:26

Rio - O Fluminense voltou ao Maracanã neste sábado, após a incrível vitória de 5 a 3 para o Atlético-MG. Porém, o Tricolor acabou derrotado por 2 a 0 para o Atlético-GO. Ao fim da partida, o lateral-direito Samuel Xavier abordou o resultado e criticou a arbitragem comandada por Luiz Flávio de Oliveira.

"Não é colocando culpa na arbitragem, mas hoje os lances para o Atlético-GO estavam todos rápidos. Teve um lance comigo que foi uma falta nítida, o jogador do Atlético disse "eu te puxei" e ele não deu. Aí vai rolando o jogo, a gente com um a menos, começa a ficar irritado", afirmou.

O Fluminense ficou com um jogador a menos logo no primeiro tempo no Maracanã. David Braz foi expulso e deixou o Tricolor em desvantagem numérica. Com o resultado, o clube carioca perdeu a chance de entrar no G-6 do Brasileiro. Agora, a equipe das Laranjeiras terá que voltar a jogar fora de casa, desta vez contra o América-MG, para recuperar os pontos.

"A gente tem que ficar preparado para tudo. Infelizmente saímos com a derrota hoje, entregamos o nosso máximo, mas vamos seguir em frente para buscar a vitória lá em Minas", disse.