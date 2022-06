Fernando Diniz - Marcelo Goncalves / Fluminense

Rio - O Fluminense perdeu para o Atlético-GO por 2 a 0 na noite do último sábado (11), no Maracanã, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor jogou com um a menos a partir dos 21 minutos do primeiro tempo com a expulsão de David Braz. Em entrevista coletiva, o treinador Fernando Diniz analisou a atuação do time, apontou erros de marcação e concordou com o cartão vermelho ao zagueiro, que mudou o rumo da partida, mas elogiou a coragem da equipe no segundo tempo.

"Influenciou quase que totalmente na dinâmica do jogo e na partida. O jogo estava sendo bem executado. Após a expulsão fizemos mudanças para tentar controlar, mas teve aquele lance no começo também. O primeiro mais um desajuste de marcação. No segundo tempo o time foi aguerrido, tivemos domínio e até chances de empatar o jogo. Essa é minha visão do jogo", disse Diniz, que completou:

"A expulsão do David Braz era uma falta evitável. Temos um goleiro que vai bem nessas horas. Pelo que vi a expulsão foi correta. Mas ao longo do jogo achei que a arbitragem poderia ter agido de outra maneira.", pontuou.

Além de lamentar erros, Diniz elogiou a coragem do elenco tricolor, que não entregou o jogo no segundo tempo e procurou por chances para melhorar o resultado. O técnico ainda ressaltou a importância da torcida no Maracanã. O público foi de pouco mais de 27 mil e, por mais que a equipe tenha sido criticada pelo resultado negativo, o comandante afirma que a derrota teria sido pior se os torcedores tricolores não estivessem presentes.

"O time foi muito corajoso e valente no segundo tempo. Mesmo com um a menos, os jogadores se entregaram muito. E a torcida consegue reconhecer isso, é difícil de se ver no futebol brasileiro. Então é um motivo de muita alegria pra mim. A gente vai trabalhar cada vez mais, como eu disse, para entregar as vitórias que o torcedor tricolor merece", disse e completou:

"A torcida do Fluminense é muito linda. Eles vieram, apoiaram e mesmo com algumas críticas, que ocorreram e nós escutamos, acho que também são justificáveis. Eles acreditam no nosso time, vieram e fizeram a diferença. Se não tem a expulsão, o resultado provavelmente teria sido outro. Eu só tenho a agradecer. Viemos em um maior número, que continue vindo e acreditando no nosso time, porque faz toda a diferença. A torcida do Fluminense é fantástica e o time vai lutar muito para poder entregar as vitórias que a torcida merece. Se a torcida não estivesse aqui hoje, a partida teria sido muito pior.", concluiu.