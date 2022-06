Matheus Martins - Adriano Fontes/CBF

Publicado 13/06/2022 09:30

Rio - Após ser derrotado pelo Atlético-GO, em casa, o Fluminense terá que buscar contra o América-MG, em Belo Horizonte, os pontos perdidos no Maracanã. O Tricolor terá alguns desfalques importantes, mas poderá contar com o retorno de Matheus Martins. O jogador, de 18 anos, deverá ter condições de jogo, após disputar o Torneio Internacional Sub-20 pela Seleção no Espírito Santo.

O retorno do jovem vem em boa hora já que o Fluminense não poderá contar com Jhon Arias nesta partida. O colombiano recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. A situação é a mesma do volante André. Além deles, David Braz, que foi expulso também não poderá entrar em campo.

Além de Matheus Martins, Fernando Diniz deverá ter o retorno de Paulo Henrique Ganso. O camisa 10 cumpriu suspensão contra o Atlético-GO e tem condições de jogo. O Fluminense ainda poderá ter o retorno de Nino. O zagueiro não joga desde a partida contra o Fortaleza, devido a uma lesão muscular, e tem chances de voltar aos gramados.