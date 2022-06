Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt - Mailson Santana/Fluminense

13/06/2022

Rio - Apesar da recusa do Fluminense, o Porto continua desejando a contratação de Luan Brito. De acordo com informações do jornal "Record", a equipe lusitana deverá fazer mais uma proposta pelo jovem. O Tricolor já recusou duas investidas sobre o atleta.

Filho do ex-atacante Marco Brito, Luan é uma das grandes promessas do clube carioca. A multa rescisória do atleta é de quase R$ 300 milhões. O jogador, de 19 anos, ainda não teve nenhuma chance no profissional e disputou a Copa São Paulo desde ano.

No ano passado, Luan Brito foi o maior goleador tricolor da temporada na categoria, com 16 bolas na rede em 33 jogos, sendo 14 deles como titular e 19 saindo do banco de reservas. O Porto já fechou recentemente com um atacante revelado no Fluminense. Em 2020, Evanílson deixou o Tricolor rumo ao clube lusitano.

O entendimento do clube lusitano é tentar uma operação semelhante ao do ex-atacante tricolor, que primeiro integrou o Porto B e atualmente é um dos destaques da equipe. Porém, diferente da negociação envolvendo Evanilson, quando o Fluminense acabou tendo pouca autonomia, pois, o jogador não pertencia mais ao clube, sendo emprestado pelo Tombense ao Tricolor, o Flu tem mais possibilidades de barganha porque Luan Brito tem contrato com o clube até 2024.