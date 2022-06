Fred - Treino do Fluminense 09/05/2022 Rio de Janeiro, RJ - Brasil - 09/05/2022 - CTCC - Fred Treino do Fluminense. FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 13/06/2022 12:00

Rio - Afastado dos treinos há três semanas, Fred irá retornar às atividades nesta segunda-feira. Recuperado de um problema de "visão dupla", o centroavante, de 38 anos, iniciará o planejamento para a sua aposentadoria que irá acontecer no próximo mês. As informações são do jornalista Victor Lessa.

O aproveitamento de Fred nas próximas partidas dependerá do desejo de Fernando Diniz e também da preparação física. A tendência é que o último jogo do craque com a camisa do Fluminense e na carreira aconteça no dia 10 de julho contra o Ceará.

Considerado um dos maiores ídolos da história do Fluminense, Fred tem contrato com o Fluminense até o dia 21 de julho deste ano. O jogador é o segundo maior goleador de todos os tempos do clube e em duas passagens conquistou: dois Brasileiros, dois Cariocas e uma Primeira Liga pelo Tricolor.