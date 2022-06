Mário Bittencourt, presidente do Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Mário Bittencourt, presidente do FluminenseFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 13/06/2022 19:11

Rio - O presidente Mário Bittencourt fez uma entrevista coletiva no CT Carlos Castilho para falar sobre os três anos de gestão no Fluminense. Em entrevista coletiva, o mandatário avaliou as vendas feitas pelo clube ao longo do período e aproveitou para garantir aos torcedores que o volante André não será negociado na janela do meio do ano. O jogador, inclusive, está negociando a ampliação do contrato.



"Precisamos continuar fazendo as vendas, mas posso antecipar que não será o André no meio do ano, estamos negociando a renovação do contrato dele. Está encaminhada, o Angioni está negociando com os empresários. Não temos sondagem ou propostas. Por nenhum jogador. O mercado está frio. Vamos precisar bater a meta no meio do ano. Mas esse jogador não será o André", afirmou.



A previsão é que o Fluminense ainda precise vender mais um ou dois jogadores na janela que abre dia 18 de julho para cumprir a previsão orçamentária do ano.



"Se 46% nos últimos cinco anos são de vendas de jogador, 50% vem de televisão. Por isso a briga por uma Liga mais justa. A TV só começa a ser paga em junho/julho. Quando falamos que o clube teria compromissos de 100 milhões nos seis meses são todas as coisas que envolvem o clube. Estádio, avião, dívidas, salários. Como as receitas ordinárias só chegam em junho/julho, precisávamos fazer uma venda. As do Nino e do Biel não se realizaram. A do Luiz foi muito abaixo a primeira e dentro das dificuldades que tínhamos precisamos fazer as vendas."



"E vamos precisar fazer, não só agora. No momento que chegar o investidor, ele vai querer saber as receitas que o clube tem. O Fluminense vai precisar continuar fazendo vendas. Estamos entre os trinta do mundo que mais vendeu jogadores da base em euros, mais ou menos 110 milhões de euros, antes da venda do Luiz. O clube faturou 1 bilhão 250 milhões. A venda de jogador é importante para nós, mas estamos trabalhando para que não seja vital."



Um dos jogadores que é aguardado no CT Carlos Castilho é Michel Araújo. Após o fim do prazo de resposta do Al-Wasl (EAU), o jogador está de férias. A janela de transferências só abrirá no dia 18 de julho. O contrato com o Fluminense é válido até o final de 2024.



"Fizemos o empréstimo. Havia uma opção de compra que não foi exercida. Está cumprindo um período de férias, não pode retornar agora. Ao longo desses dias recebemos algumas sondagens de outros clubes por empréstimo, dissemos não. É um jogador que gostamos. Está fechada a hipótese de uma venda? Não, mas não recebemos. Ele fez uma boa temporada lá. O mercado está retraído. Até outra situação, ele se reintegra e fará parte do nosso grupo."

VEJA OUTRAS RESPOSTAS:



VENDAS



Em 2020 eu disse que naquele momento havia necessidade de vender jogadores para ter o custeio mensal. 46% das nossas receitas vem de vendas. fizemos algumas vendas e isso continua sendo importante. quando fazermos o orçamento, temos uma previsão, ainda não atingimos essa meta, precisamos vencer um ou dois jogadores para fechar as contas. Na avaliação do banco BTG diz que o grande diferencial para outros clubes é a base que produz grandes jogadores em quantidade, faz com que a gente sobreviva. Clubes que teoricamente tem uma situação mais estabilizada também vendem jogadores.



Sei que existem visões diferentes sobre visão de mercado, mas vendemos dentro do que o mercado nos oferece no momento. A chegada de um possível investidor fará com que a gente possa recusar ofertas de valores que não façam diferença no caixa do clube. Os primeiros cinco meses do ano foram complicados. Não tínhamos mais cotas do Carioca, tivemos a variação absurda do câmbio com a guerra, perda de valores que vinham de fora do Brasil, a eliminação na Libertadores, entramos em um regime centralizado de exceção.



LARANJEIRAS



Vamos restaurar o estádio e a capacidade vai ser definida depois dos projetos. Não cremos que a capacidade será muito maior do que era antes. O Maracanã é muito importante para os nossos planos, inclusive sócios. Nosso objetivo era chegar a 50, 60 mil sócios. Laranjeiras será para jogos do Estadual de menor capacidade. Avançamos, quatro empresas nos procuraram. Agora colhemos as propostas e estamos avaliando internamente. O projeto arquitetônico deve levar 60 a 70 dias. Depois vamos apresentar e buscar a contratação no sistema licitatório para empresas.



REELEIÇÃO



Não é segredo que desenvolvemos um plano de gestão que conseguimos executar 60, 70%. Diante do trabalho que estamos fazendo, especialmente depois de receber uma avaliação externa positiva. Falo da minha equipe, temos vontade para seguir reestruturando. Estamos em junho ainda, a eleição é apenas em novembro, estamos preocupados em seguir a reestruturação e focados no futebol. Mas é uma tendência que eu seja candidato. Temos interesse em continuar reestruturando.



CRÍTICAS



Precisamos ganhar um título sul-americano. Eu acreditava muito que fossemos vencer em 2021, quando chegamos nas quartas. Perdemos para um adversário que era mais frágil que nós naquele momento. A queda foi dolorida. Chorei bastante no vestiário naquele dia, acreditava que poderíamos fazer uma grande semifinal e quem sabe trazer o título que a torcida merece. Essa é a grande tristeza. Esse ano com o investimento que fizemos também achamos que dava. Ficamos devendo isso nos primeiros três anos.



Poderíamos ter nos comunicado melhor. Talvez na ânsia de entregar um clube melhor, comunicamos pouco o que fizemos. São escolhas. Sou uma pessoa muito dedicada e empenhada. Sou um cara que trabalho 14, 15 horas deixando de lado família. Talvez a gente não tenha se atentado a como as redes sociais são importantes na comunicação entre clubes e torcedores. Talvez tenha sido uma falha que estamos tentando corrigir.



FRED



Fred está de volta ao CT. Ao longo da semana a preparação física, fisiologia e Diniz vão saber dizer o prazo de retorno. Não estou afirmando nada, mas creio que não está apto para domingo, são poucos dias. Poderia colocar como o jogo do Botafogo dia 25 ou 26 de junho, daí em diante até a aposentadoria.