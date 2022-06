Presidente Mário Bittencourt - Foto: Marina Garcia/Fluminense FC

Publicado 13/06/2022 17:42

Rio - Após completar três anos na presidência do Fluminense, Mário Bittencourt fez um balanço de sua gestão. Em entrevista coletiva nesta segunda, nas Laranjeiras, o mandatário tricolor falou sobre a redução de dívidas com fornecedores do Maracanã e abordou o futuro do Tricolor no estádio.

"O Fluminense caminha bem com o Maracanã e o Flamengo. Há bastante tempo a gente vem negociando a participação em conjunto no próximo edital. Diante desse nosso comportamento, a gente certamente estará na próxima concessão. Nós vamos estar na qualidade de sócios, hoje nós não somos sócios. Figuramos desde 2019 na qualidade de interveniente e caminhamos pela maneira de conduzir para nos tornarmos sócios", disse.

Mário também falou sobre a situação financeira do Fluminense.

"No departamento financeiro teve um pagamento de dívidas em torno de 276 milhões em três anos. Incluindo tudo: dívidas cíveis, trabalhistas, tributárias, com a Fifa, acordos, pagamentos com fornecedores. Cito sempre o caso dos fornecedores do Maracanã. Com um , dois meses de gestão ficamos sabendo que havia atrasos que precisávamos regularizar senão não poderíamos jogar lá", completou.