Fernando Diniz esboça provável Fluminense para enfrentar o América-MGFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 14/06/2022 17:22 | Atualizado 14/06/2022 17:22

Rio - O desembarque do Fluminense nesta terça-feira (14) em Belo Horizonte, em Minas Gerais, ficou marcado com desfalques importantes para o jogo contra o América-MG, nesta quarta, às 21h30, no estádio Independência, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fernando Diniz não terá à disposição os meio-campistas André, Jhon Arias e o zagueiro David Braz, suspensos. Além desses atletas, o lateral-esquerdo Cris Silva e o volante Felipe Melo não viajaram com a delegação. A informação é do portal "GE".

Por outro lado, Diniz poderá contar com o retorno do zagueiro Nino, que se recuperou de uma lesão na coxa esquerda, e também do meia Matheus Martins, que estava servindo a Seleção Sub-20. O camisa 10, Ganso, cumpriu suspensão contra o Atlético-GO, e está de volta ao elenco.

Provável escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Marlon; Wellington, Yago Felipe (Nonato) e Ganso; Luiz Henrique, Matheus Martins (Caio Paulista ou Willian Bigode) e Germán Cano.

Fluminense ocupa a oitava colocação e soma 14 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro. Após a derrota para o Atlético-GO, o Tricolor perdeu a oportunidade de se manter por perto do G-4. No entanto, em caso de vitória nesta quarta-feira, o time de Fernando Diniz pode voltar a se aproximar da zona de classificação para fase de grupos da Libertadores.