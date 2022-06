Torcida do Fluminense vive expectativa de boa campanha na Copa do Brasil - Marcelo Goncalves/Fluminense

Torcida do Fluminense vive expectativa de boa campanha na Copa do BrasilMarcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 14/06/2022 09:41

A venda de ingressos para a partida de ida do Fluminense contra o Cruzeiro, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, começa nesta terça-feira, a partir das 12h. O Tricolor espera ter casa cheia para o duelo no Maracanã, no dia 23 de junho.

Inicialmente, apenas os sócios-torcedores poderão adquirir os ingressos. A partir de quinta-feira começará a venda online para não-sócios e torcedores visitantes. E, na sexta, os pontos físicos estarão abertos.



Confira mais informações sobre a venda der ingressos para o jogo do Fluminense contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil:



- Sócios do Fluminense terão disponíveis as seguintes modalidades de acesso ao estádio: a carteirinha de sócio e o E-ticket, além do ingresso tradicional

- Não-sócios deverão obrigatoriamente retirar o ingresso em um dos pontos de venda



IMPORTANTE!

De acordo com o seguinte regulamento, o benefício extra concedido para os sócios que se mantiveram ativos e adimplentes durante a pandemia NÃO será aplicado em jogos da Copa do Brasil.



CHECK-INS E VENDA ONLINE

A abertura das vendas seguirá a seguinte ordem de prioridade:



Sócios

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca + / Maraca + Família – 14/06 (terça), às 12h

- Arquiba 60% / Leste Raiz – 15/06 (quarta), às 12h

- Guerreiro – 16/06 (quinta), às 10h



Vendas em nense.com.br, na aba “Ingressos”



Não-Sócios do Fluminense e torcida visitante: 16/06 (quinta), às 15h



- Vendas para não-sócios em fluminensefc.futebolcard.com

- Vendas para torcida visitante em futebolcard.com

Encerramento das vendas pela internet: 23/06 (quarta), às 16h



RETIRA DA DOS INGRESSOS

A retirada do ingresso é obrigatória para não-sócios. Quem precisar efetuar a troca do ingresso deverá comparecer a um dos locais de retirada portando documento oficial com foto e o voucher do ingresso, além do cartão utilizado na compra (caso a compra tenha sido realizada com cartão de terceiros, apresente uma cópia do cartão, cópia do documento do dono do cartão e declaração de próprio punho do dono do cartão autorizando a retirada).



VALORES



SETOR SUL

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0

- Arquiba 60% – R$ 20

- Guerreiro – R$ 45

- Leste Raiz – R$ 60

- Inteira – R$ 60

- Meia-entrada – R$ 30



SETOR LESTE INFERIOR

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0

- Arquiba 60% – R$ 20

- Guerreiro – R$ 40

- Leste Raiz – R$ 50

- Inteira – R$ 50

- Meia-entrada – R$ 25



SETOR LESTE SUPERIOR

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0

- Leste Raiz – R$ 0

- Arquiba 60% – R$ 10

- Guerreiro – R$ 20

- Inteira – R$ 30

- Meia-entrada – R$ 15



SETOR MARACANÃ MAIS (Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas)

- Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 60% / Guerreiro / Leste Raiz – R$ 350

- Inteira – R$ 350

- Meia-entrada – R$ 212,50



IMPORTANTE: Sócios do plano Arquiba Família têm direito a mais 3 ingressos com 50% de desconto em todos os setores, exceto no Maracanã Mais. Os sócios do plano Maraca + Família têm direito a mais 3 ingressos com 50% de desconto em todos os setores do estádio.



SETOR NORTE (TORCIDA VISITANTE)

- Inteira - R$ 60

- Meia-entrada - R$ 30



GRATUIDADES:

- Retirada antecipada em todos os pontos de venda

- Os torcedores que tiverem direito à gratuidade deverão portar a comprovação do benefício no ato da retirada do ingresso

- As gratuidades são limitadas e sujeitas a disponibilidade



ATENÇÃO: OS PONTOS DE VENDA E RETIRADA SERÃO DIVULGADOS EM BREVE

ACESSO AO ESTÁDIO

- É vedada a entrada com alimentos e bebidas no estádio

- Os portões serão abertos às 17h