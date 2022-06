Fred voltou a treinar no Fluminense - Mailson Santana/Fluminense

Fred voltou a treinar no FluminenseMailson Santana/Fluminense

Publicado 14/06/2022 12:01

Três meses depois da confusão na semifinal do Campeonato Carioca contra o Botafogo, Fred será julgado no dia 24 de junho pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RJ). O centroavante do Fluminense, que se aposentará em julho, foi denunciado pelo cartão vermelho recebido no fim do jogo.

Fred foi denunciado no artigo 254 (agressão física) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Chama a atenção que o julgamento da expulsão contra o Botafogo ocorrerá depois da sessão no próprio TJD em que Fred foi inocentado pelo cartão vermelho recebido na partida seguinte, na final contra o Flamengo.



Na prática, o julgamento não mudará muita coisa. Mesmo que seja punido, o atacante só terá de cumprir a suspensão no Campeonato Carioca de 2023, quando já estará aposentado.



Fred voltou a treinar no Fluminense na segunda-feira e busca recuperar a forma física para disputar a partida de despedida, provavelmente contra o Ceará, no dia 10 de julho.