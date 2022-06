Presidente Mário Bittencourt - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 14/06/2022 18:05

Matheus Martins Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Rio - A saída de Luiz Henrique não deverá ser a única baixa do elenco do Fluminense durante a sequência desta temporada. O atacante Matheus Martins, de 18 anos, continua na mira de gigantes europeus. De acordo com o portal "NetFlu", o Benfica, de Portugal, seria um dos interessados na contratação do jogador, um dos destaques nas categorias de base do Tricolor.

A provável saída de Everton Cebolinha pode movimentar o mercado de transferências para o Benfica. Dessa forma, o clube português buscará uma peça de reposição para o treinador alemão Roger Schmidt.

Ainda de acordo com o portal, o Fluminense não descarta vender mais um jogador, mas o valor precisa chegar perto dos 10 milhões de euros (R$ 53,5 milhões) para o Tricolor poder abrir uma negociação. Recentemente, o presidente Mário Bittencourt confirmou em entrevista coletiva, na última segunda-feira, que o clube continuará fazendo vendas. Além disso, antecipou que o volante André não será um dos atletas que podem sair.

"Precisamos continuar fazendo as vendas, mas posso antecipar que não será o André no meio do ano, estamos negociando a renovação do contrato dele. Está encaminhada, o Angioni está negociando com os empresários. Não temos sondagem ou propostas. Por nenhum jogador. O mercado está frio. Vamos precisar bater a meta no meio do ano. Mas esse jogador não será o André", afirmou.