Yago Felipe em treino nas LaranjeirasMarina Garcia / Fluminense

Publicado 15/06/2022 09:00

Rio - O Fluminense está perto de fechar a renovação de contrato com o meia Yago Felipe. De acordo com informações do portal "NetFlu", as partes encaminharam um acordo. O meia terá um reajuste salaria e irá assinar por mais duas temporadas com o clube carioca.

Yago Felipe tem contrato com o Fluminense até o fim do ano. Apesar de ter recebido sondagens de clubes brasileiros, o meia, de 28 anos, deseja permanecer no Tricolor. A partir do próximo mês, ele poderá assinar um pré-contrato com outra equipe, porém, isso não faz partes dos seus planos.

O jogador, de 28 anos, é um dos líderes do elenco do Fluminense. Yago Felipe chegou ao Fluminense em 2020 e foi titular na maior parte do tempo. Ele conquistou o título do Campeonato Carioca deste ano pelo clube das Laranjeiras.