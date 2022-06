Germán Cano - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Germán CanoMAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 15/06/2022 15:06 | Atualizado 15/06/2022 15:14

Rio - O Fluminense fez um investimento maior que nas últimas temporadas para 2022. Com reforços de peso, o Tricolor se preparou para ter um melhor desempenho esportivo. No entanto, apesar do título estadual, pode-se dizer que apenas Germán Cano, dos atletas que chegaram neste ano, se firmaram totalmente como personagens decisivos do elenco tricolor.

Além do argentino, o Fluminense contratou o zagueiro David Duarte, os laterais Pineida e Cris Silva, os meias Felipe Melo e Nathan. Além do atacante Willian Bigode. O Tricolor deverá ir ao mercado e trazer mais dois reforços para o ataque para repor as futuras saída de Luiz Henrique e Fred.

Germán Cano é disparado o reforço que mais deu certo. Protagonista do título do Carioca, o jogador entrou em campo em 37 partidas e marcou 21 gols pelo Fluminense. Titular absoluto, o atacante em pouco tempo já conquistou um espaço nos corações dos torcedores tricolores.

Depois do artilheiro, o reforço mais bem sucedido é Felipe Melo. Titular no começo da temporada, o volante foi importante em vitórias contra os rivais regionais no Estadual. Porém, o pênalti perdido contra o Olimpia, na eliminação da Libertadores, e os problemas físicos fazem o investimento no veterano ser considerado contestável.

Fábio, de 41 anos, também foi contratado pelo Fluminense nesta temporada. Apesar do bom começo, com direito a pênalti defendido contra o Millonarios, na estreia da Libertadores, o goleiro falhou decisivamente no confronto contra o Olimpia, ainda pela competição sul-americana. Apesar de alguns jogos regulares e boas atuações na final do Carioca, o veterano voltou a falhar de forma grotesca na partida contra o Atlético-MG. Apesar da confiança de Fernando Diniz, já há quem defenda o retorno de Marcos Felipe para o gol tricolor.

Os outros reforços jamais se firmaram como titulares. Pineida e Cris Silva fazem parte de um revezamento que parece sem fim na lateral esquerda. Nathan foi pouquíssimo usado por Abel, ganhou chances na volta de Diniz, mas voltou a viver má fase, e Willian Bigode é um dos jogadores que mais vem recebendo críticas dos torcedores do Fluminense. E David Duarte foi pouco utilizado, sendo apenas quinta opção para a zaga.