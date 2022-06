Além de Fred, Arias e André também treinaram com a equipe sub-23 - Divulgação/Fluminense

Além de Fred, Arias e André também treinaram com a equipe sub-23Divulgação/Fluminense

Publicado 15/06/2022 16:12

Enquanto o Fluminense joga nesta quarta-feira (15), às 21h30 contra o América-MG, no Independência, Fred segue com a preparação especial de treinos para seu jogo de despedida. De volta às atividades nesta semana, o camisa 9 tricolor participou do treino com a equipe sub-23, assim como André, Jhon Arias e David Braz, suspensos.

Fred ficou afastado dos treinos do Fluminense ao apresentar 'visão dupla' no olho esquerdo, o mesmo problema que o obrigou a passar por cirurgia em 2020. De volta às atividades após um mês, ele chegou a cogitar a aposentadoria antecipada, mas convencido pela diretoria tricolor a manter o planejamento inicial.



Assim, Fred trabalha a parte física para disputar as últimas partidas com a camisa do Fluminense. Entre os objetivos, há a possibilidade de chegar aos 200 gols pelo clube antes do fim do contrato, no dia 21 de julho. Faltam apenas dois.



A quase um mês da aposentadoria de seu ídolo, o Fluminense prepara uma grande despedida, que deve acontecer em 10 de julho, quando joga com o Ceará no Maracanã, última partida no Rio antes do fim do contrato. Até lá, o Tricolor terá mais quatro partidas, todas no Rio.