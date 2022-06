Presidente Mário Bittencourt - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 15/06/2022 20:31 | Atualizado 15/06/2022 21:07

Rio - O Fluminense está no mercado para buscar o empréstimo do atacante Marrony, do Midtjylland, da Dinamarca. O jogador, de 23 anos, foi revelado pela base do Vasco e tem passagem pelo Atlético-MG. O Tricolor já encaminhou uma proposta e aguarda o retorno. O clube carioca pretende suprir a iminente saída de Fred e Luiz Henrique em julho. A informação é do portal "Sangue do Encarnado". Além disso, de acordo com "GE", o atleta deseja retornar ao Brasil, mas a diretoria dinamarquesa só aceita abrir negociação para compra em definitivo.

Fluminense faz proposta por Marrony, ex-Vasco Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Pelo Vasco, Marrony teve destaque em 2018, quando fez muitos gols. A profissionalização do atacante ocorreu no segundo semestre do mesmo ano. A polivalência do jogador foi um dos atributos que chamou a atenção do Atlético-MG. Na ocasião, o atleta foi um pedido do até então técnico Jorge Sampaoli. Com a camisa do Cruz-Maltino, foram 84 partidas disputadas e 11 gols marcados. Por sua vez, no clube mineiro, foram 63 jogos e 10 gols.

Em agosto de 2021, Marrony foi vendido ao Midtjylland, da Dinamarca, por 3 milhões de euros à vista e mais 1,5 milhão em junho de 2022. No total, a transferência do atacante aconteceu por 4,5 milhões de euros (R$ 28,3 milhões) em definitivo.