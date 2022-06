Ganso teve atuação apagada no 0 a 0 do Fluminense com o América-MG - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 16/06/2022 15:30

Durante o segundo tempo do empate em 0 a 0 do Fluminense com o América-MG, no Independência, chamou a atenção uma discussão mais acalorada entre Paulo Henrique Ganso e John Kennedy. Entretanto, o técnico Fernando Diniz minimizou o ocorrido e garantiu que não houve maiores problemas no vestiário.

"Super tranquilo. Falei com Ganso, foi uma cobrança de jogo e não teve nada demais. Cobrei para se concentrarem no jogo e não ter confusão, mas foi um lance de jogo, não teve repercussão alguma", garantiu.



O camisa 10 tricolor deu uma bronca no jovem atacante após tentar um voleio mesmo marcado em vez de tocar para um companheiro melhor posicionado. Entretanto, John Kennedy, que pouco antes dera uma bicicleta, não gostou e respondeu, gerando a discussão mais acalorada.