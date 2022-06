Fernando Diniz teve bom início pelo Fluminense em 2022, mas agora vive má fase - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 17/06/2022 11:52

O início foi animador, mas a empolgação inicial com o Fluminense de Fernando Diniz tornou-se irritação com os recentes resultados. Após um período de sete jogos de invencibilidade quando assumiu o time, o treinador agora amarga apenas uma vitória nas últimas cinco partidas pelo Brasileirão e traz de volta a desconfiança dos tricolores.

Dos 15 pontos possíveis, o Fluminense conseguiu somar apenas quatro, com um aproveitamento de 26,6%, desempenho igual ao Brasileirão de 2019, quando Diniz acabou demitido após 15 rodadas (com 12 pontos e apenas três vitórias).



A situação não é igual à sua primeira passagem, mas o início é parecido, já que seu time fez 8 pontos nos oitos primeiros jogos do Brasileirão, e em 2022 somou 11 de 24 possíveis. Por isso, o sinal de alerta foi ligado, até pelas recentes atuações contra times de menor investimento, assim como aconteceu há três anos.



Nesse período, houve ótimas atuações na derrota por 2 a 1 para o Flamengo, onde parou no goleiro Hugo, e na vitória por 5 a 3 sobre o Atlético-MG. Em compensação, o Fluminense foi muito mal nas outras três e não balançou redes: quando perdeu em casa para o Atlético-GO por 2 a 0, com um jogador a menos desde os 21 minutos do primeiro tempo, e no empate em 0 a 0 com o América-MG quando teve um homem a mais por 80 minutos. Sem falar no campo alagado do Juventude ( revés por 1 a 0 ), quando não foi possível jogar e o time optou pela tática errada.



Entre um time que cria muito e outro que tem enorme dificuldade, o Fluminense segue sua temporada irregular e Diniz mais uma vez precisa provar que aquele técnico de 2019 aprendeu com os erros do passado.