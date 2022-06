Nonato - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 18/06/2022 16:47

Rio - Fernando Diniz deve fazer mudanças no time titular do Fluminense para a partida contra o Avaí, neste domingo, às 16h, no Maracanã. De acordo com o site "GE", Nonato treinou na vaga de Wellington e deve iniciar a partida.

A zaga deve ser outro setor com novidade. Apesar do retorno de David Braz, que cumpriu suspenção contra o América-MG, Manoel deve ser mantido entre os titulares e formar dupla com o capitão Nino.

Com isso, o provável time do Fluminense tem Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Nonato e Ganso; Luiz Henrique, Arias e Cano.