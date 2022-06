Torcida do Fluminense no Maracanã - Bruno Haddad/Fluminense F.C.

Publicado 18/06/2022 15:30

Rio - O Fluminense preparou uma ação especial aos torcedores que estiverem presentes no duelo contra o Avaí, no próximo domingo (19). Em clima de festa junina, os sócios poderão participar do "Correio do Amor", que será exibido no telão do estádio do Maracanã.

Na ação, os sócios-torcedores poderão enviar uma mensagem para ser exibida no confronto deste domingo. A experiência pode ser resgatada através do site oficial do Fluminense, e custa 20 pontos de sócios-torcedores. No entanto, o clube não informou quantas pessoas poderão resgatar a ação.

Em clima de Festa Junina, vai rolar Correio do Amor no Maraca!



Você pode resgatar essa experiência e enviar um recado para a pessoa amada no telão do estádio no jogo entre Flu x Avaí. Confira em https://t.co/l4hITCRL0g pic.twitter.com/fRyNsc7z5C — Sócio Futebol (@SocioDoFlu) June 17, 2022

Fluminense e Avaí se enfrentarão no próximo domingo (19), às 19h (horário de Brasília), no Maracanã, em confronto válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.