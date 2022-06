Marrony - Divulgação / Midtjylland

Rio - O Fluminense está muito perto de acertar a contratação do atacante Marrony. O ex-jogador do Vasco conseguiu a liberação com o Midtjylland, da Dinamarca, para ser emprestado ao Tricolor. Faltam apenas detalhes burocráticos para o atleta ser oficializado. As informações são do jornalista Jorge Nicola.

Marrony, de 23 anos, chegará ao Fluminense para substituir Luiz Henrique, vendido ao Real Betis. O jogador, de 21 anos, permanecerá no clube das Laranjeiras somente até o começo do mês que vem. Já o ex-atacante do Vasco só poderá defender o Tricolor a partir do dia 18 de julho.

Revelado pelo Vasco, Marrony foi vendido ao Atlético-MG em 2020. Sem muito destaque no Galo, ele foi negociado com o clube dinamarquês no meio do ano passado. No futebol europeu, o atacante também não conseguiu repetir os bons momentos que teve em São Januário.