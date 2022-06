Marlon - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

MarlonMAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 19/06/2022 16:20

Rio - A situação do lateral-esquerdo Marlon segue indefinida no Fluminense. O jogador recebeu uma proposta do Ankaragücü, da Turquia, que tenta a contratação do atleta. No entanto, de acordo com informações do portal "globoesporte.com", o fato de não haver compensação financeira para o clube não teria agradado o Tricolor.

Marlon tem contrato com o Fluminense até o fim do ano, o jogador não tem sido utilizado por Fernando Diniz. Para deixar o clube carioca, o lateral estaria disposto a abrir mão dos salários que teria a receber até o final do ano, e o Tricolor manteria 10% dos direitos econômicos para uma futura venda.

O clube das Laranjeiras avalia a questão, já que fez um investimento em 2017 para ficar com o jogador, que foi revelado pelo Criciúma. Porém, caso, o Fluminense não libere, Marlon poderá sair no fim da temporada e o clube carioca não ter direito nem aos 10% propostos pelo clube da Turquia.

O jogador, de 25 anos, voltou ao Fluminense no ano passado, após defender o Trabzonspor, da Turquia, por empréstimo. Ele foi titular na reta final do Brasileiro de 2021. Porém, neste ano, perdeu espaço com a chegada de Pineida e Cris Silva. Ao todo, ele só entrou em campo em sete jogos em 2022.