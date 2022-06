Matheus Martins marcou seu primeiro gol no Maracanã - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Matheus Martins marcou seu primeiro gol no MaracanãFoto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 20/06/2022 13:45

Rio - O atacante Matheus Martins teve participação direta na vitória do Fluminense em casa por 2 a 0 sobre o Avaí, no último domingo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador de apenas 18 anos, que veio da base tricolor, marcou seu primeiro gol no Maracanã e, em comemoração, agradeceu a confiança do treinador Fernando Diniz.

"Uma noite que vai ficar marcada. Primeiro gol com a nossa torcida, vinha perseguindo há um tempo", disse e completou: "Foi uma vitória importante, precisávamos para subir na tabela. O Diniz me dá uma confiança grande desde que chegou. Me disse para fazer o que eu fazia na base.", agradeceu.



Em breve, o Fluminense sofrerá com duas grandes perdas, já que Fred se aposentará em julho, e Luiz Henrique irá atuar pelo Real Betis, da Espanha, a partir do próximo semestre. Por isso, Matheus Martins foi perguntado sobre a possibilidade de ganhar mais espaço no elenco tricolor. No entanto, ele preferiu engrandecer o camisa 9 do clube.

"O Fred é ídolo, é muito importante ter ele com a gente. Temos que continuar trabalhando com humildade para as coisas continuarem a dar certo. Estamos de parabéns, fizemos uma grande partida.", disse.

Após a vitória da última rodada, o Fluminense chegou ao G-6 da tabela do Brasileirão e possui 18 pontos, mesma pontuação de Botafogo, Santos, São Paulo e Bragantino que ocupam a respectiva ordem na classificação até a décima posição.