Publicado 20/06/2022 13:26

Rio - O atacante Marrony, ex-Vasco, está perto de fechar com o Fluminense. Nesta segunda-feira, o jogador viajou à Dinamarca para negociar sua liberação por empréstimo ao Tricolor com o Midtjylland. A informação é do site "GE".

Marrony já acertou salários com o Fluminense, mas ainda depende do aval dos dinamarqueses para retornar ao Brasil. O empréstimo para o time carioca seria de uma temporada.

Marrony, de 23 anos, chegará ao Fluminense para substituir Luiz Henrique, vendido ao Real Betis. O jogador, de 21 anos, permanecerá no clube das Laranjeiras somente até o começo do mês que vem. Já o ex-atacante do Vasco só poderá defender o Tricolor a partir do dia 18 de julho, quando abre a janela para jogadores vindos da Europa.



Revelado pelo Vasco, Marrony foi vendido ao Atlético-MG em 2020. Sem muito destaque no Galo, ele foi negociado com o clube dinamarquês no meio do ano passado. No futebol europeu, o atacante também não conseguiu repetir os bons momentos que teve em São Januário.