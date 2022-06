Fernando Diniz - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 20/06/2022

Rio - Após perder para o Atlético-GO e empatar com o América-MG, o Fluminense fez sua parte e voltou a vencer no Brasileiro contra o Avaí. A atuação da equipe foi elogiada por Fernando Diniz. Na opinião do treinador, o Tricolor fez uma das partidas mais corretas na temporada contra o rival catarinense.

"Foi uma das apresentações mais equilibradas. Criamos e nos defendemos bem. Tivemos três bolas na trave e outras chances claras, mas não fizemos. Baixamos um pouco sem necessidade. Um time passa por oscilações. Ganhos por 10 a 1, fizemos um jogo fantástico contra o Atlético... A gente conseguir isso, o equilíbrio, é também um treino. Esperamos ter essa consistência repetidas vezes.", disse.

Com o resultado, o Fluminense subiu para a sexta colocação na Série A. Agora, o clube das Laranjeiras vai "vira a chave" para encarar o Cruzeiro na próxima quinta, novamente, no Maracanã. Diniz pediu respeito ao clube mineiro, que está na liderança da Série B.

"Sobre o Cruzeiro, temos que começar a pensar. É um dos times grandes do Brasil, que momentaneamente está na Série B. Estamos estudando para fazer uma grande partida", disse.