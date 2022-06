Jhon Arias - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 20/06/2022 16:00

Rio - O Fluminense se reencontrou com a vitória na partida contra o Avaí e novamente o meia-atacante Jhon Arias teve papel fundamental. O colombiano, de 24 anos, deu belíssima assistência para Germán Cano marcar o primeiro gol do clube carioca na partida. O jogador, que chegou ao Tricolor no ano passado, a cada dia vem se firmando mais como protagonista no atual elenco do clube das Laranjeiras.

Arias é o vice-artilheiro do Fluminense na temporada e é o segundo jogador com mais assistências da equipe. Ao todo, o colombiano participou diretamente de 14 gols do Tricolor. No elenco tricolor, o colombiano só perde para Germán Cano que tem 24 participações. Luiz Henrique é o líder de passes para gol em 2022, com um a mais que Arias.

O atleta, de 24 anos, chegou ao Tricolor no ano passado após se destacar em confronto direto contra a equipe carioca na Libertadores, defendendo o Independiente Santa Fe. Em seu primeiro ano nas Laranjeiras, Arias fez apenas um gol em 24 partidas. Em 2022, o colombiano já entrou em campo em 32 jogos, marcou oito gols e deu seis assistências.

O bom momento fez Jhon Arias receber uma oportunidade na seleção colombiana. A equipe de seu país não se classificou para o Mundial do Catar e está passando por uma reformulação e caso mantenha o bom momento, o meia-atacante do Fluminense pode fazer parte do grupo.