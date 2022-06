Wellington no treino do Fluminense - Mailson Santana/Fluminense

Publicado 20/06/2022 18:40

O Fluminense já vencia o Avaí por 2 a 0, pelo Brasileirão, quando Fernando Diniz resolveu colocar Wellington em campo, e a torcida vaiou a opção. Homem de confiança, o volante recebeu o apoio do treinador, que não aprovou a reação dos tricolores no Maracanã.

"A torcida tem todo direito de questionar. Mas temos que ter cuidado. Entrar e ser vaiado com o time ganhando, assim que vamos matando o jogador no futebol brasileiro. É um grande cara, com muito valor, jogou em times grandes e consegue jogar com uma pressão dessa, ele é forte. Não quer dizer que ele vai jogar de titular, mas é uma pessoa digna, como os outros, Pineida e William, também são. Às vezes as pessoas passam por momentos ruins", afirmou.



Titular nas últimas partidas, Wellington perdeu a vaga de titular para Nonato contra o Avaí, mas segue bem cotado com o treinador, apesar de nunca ter caído nas graças da torcida desde que foi contratado, em 2021.



"Ele tem passe, participa do jogo, é corajoso. Jogador não é só tática, tem que ter fome, coragem, e ele é bom jogador, tanto que jogou grande parte da sua carreira em times grandes", completou Diniz.