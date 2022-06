Fernando Diniz - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Rio - O atacante Caio Paulista foi titular nas duas últimas partidas do Fluminense atuando na lateral esquerda. De acordo com informações do portal "NetFlu", o treinador Fernando Diniz está tentando convencer o jogador para que ele troque de posição em definitivo e passe a atuar sempre como um lateral.

Segundo o site, Diniz ficou empolgado com as atuações do jovem na lateral. Na opinião do treinador, Caio Paulista tem muito a evoluir em sua nova função. Além de ter ficado satisfeito com o rendimento, o técnico não confiaria nos especialistas que o Flu tem no elenco para a posição: Cris Silva, Marlon e Pineida.

Em sua primeira passagem pelo Fluminense, Fernando Diniz colocou Caio Henrique, então meia de origem, na posição. O jogador se destacou pelo Tricolor e acabou se tornando lateral-esquerdo. Atualmente, Caio Henrique atua pelo Monaco, da França, como lateral.