Torcida do FluminenseLuciano Belford/Agência O Dia

Publicado 21/06/2022 11:49

Rio - Fluminense e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 19h, em partida válida pela Copa do Brasil, no Maracanã. Até o momento cerca de 22 mil ingressos já foram adquiridos para o confronto. As informações são do jornalista Victor Lessa.

As duas equipes vão duelar pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. De acordo com o repórter, o Setor Sul é o mais procurado, embora os setores Leste Inferior e Leste Superior tenha promoção reforçada pelo clube em suas redes sociais.

Na última fase da competição o Fluminense venceu o Vila Nova, com placares de 3 a 2 na ida e 2 a 0 na volta. Já o Cruzeiro passou pelo Remo com derrota no primeiro jogo por 2 a 1, mas avançou depois de vencer por 1 a 0 e levar a melhor na disputa de pênaltis.

Confira mais informações:

SETOR SUL

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0

- Arquiba 60% – R$ 20

- Guerreiro – R$ 45

- Leste Raiz – R$ 60

- Inteira – R$ 60

- Meia-entrada – R$ 30



SETOR LESTE INFERIOR

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0

- Arquiba 60% – R$ 20

- Guerreiro – R$ 40

- Leste Raiz – R$ 50

- Inteira – R$ 50

- Meia-entrada – R$ 25



SETOR LESTE SUPERIOR

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0

- Leste Raiz – R$ 0

- Arquiba 60% – R$ 10

- Guerreiro – R$ 20

- Inteira – R$ 30

- Meia-entrada – R$ 15



SETOR MARACANÃ MAIS (Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas)

- Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 60% / Guerreiro / Leste Raiz – R$ 350

- Inteira – R$ 350

- Meia-entrada – R$ 212,50



IMPORTANTE: Sócios do plano Arquiba Família têm direito a mais 3 ingressos com 50% de desconto em todos os setores, exceto no Maracanã Mais. Os sócios do plano Maraca + Família têm direito a mais 3 ingressos com 50% de desconto em todos os setores do estádio.



SETOR NORTE (TORCIDA VISITANTES)

- Inteira - R$ 60

- Meia-entrada - R$ 30



GRATUIDADES:

- Retirada antecipada em todos os pontos de venda

- Os torcedores que tiverem direito à gratuidade deverão portar a comprovação do benefício no ato da retirada do ingresso

- As gratuidades são limitadas e sujeitas a disponibilidade