Programa de sócio-torcedor do Fluminense tem novos planos - Divulgação

Publicado 21/06/2022 12:31

Duas semanas depois de iniciar a campanha para chegar a 40 mil sócios-torcedores, o Fluminense superou a meta. A marca é inédita e foi impulsionada pelo lançamento dos novos planos do programa tricolor.

Foram quase três mil novos sócios desde 7 de junho. Entre as novidades, o Fluminense lançou um plano popular e outro família, assim como vários benefícios e troca de pontuação alguns sócios, inclusive, já puderam visitar o Centro de Treinamentos dos profissionais e o vestiário do Maracanã antes dos jogos, entre outras ações.



Inicialmente previsto para ser lançado no início de 2020, o novo programa de sócio-torcedor do Fluminense teve que ser adiado por causa da pandemia de Covid-19. Quando o público retornou aos estádios, em 2021, o Fluminense optou por reformular mais uma vez os planos e fez três pesquisas com mais de 12 mil torcedores, o que adiou novamente o novo programa.



Devido à boa procura nessas duas semanas, o Fluminense ampliou a meta e iniciou a campanha para alcançar 45 mil sócios-torcedores.