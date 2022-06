Midtjylland encaminhará contraproposta ao Fluminense para liberar Marrony - Foto: Divulgação/FC Midtjylland

Publicado 21/06/2022 15:01 | Atualizado 21/06/2022 15:03

Rio - O acerto entre Fluminense e Marrony para a sequência desta temporada ainda não está definido. Apesar do atacante, de 23 anos, ter deixado claro o interesse de jogar pelo Tricolor, o Midtjylland, da Dinamarca, encaminhará uma contraproposta ao clube carioca para liberar o atleta. A informação é do portal "GE".

A possível chegada de Marrony foi um pedido do treinador Fernando Diniz, que já conversou com o atacante nos últimos dias. O próprio atleta viajou pessoalmente à Dinamarca para tentar acertar o empréstimo ao Fluminense.

Revelado pelo Vasco, Marrony iniciou a sua trajetória em 2015, aos 16 anos. Por outro lado, teve uma breve passagem pelo Cruzeiro, mas como estava longe de sua família e de sua cidade, Volta Redonda, não se adaptou e retornou ao Cruz-Maltino. O atacante teve grande destaque em 2018. Na época, o jogador se profissionalizou no segundo semestre do mesmo ano, e marcou o seu primeiro gol no quinto jogo pelo clube carioca contra o Bahia, atuando como centroavante.