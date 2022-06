Mário Bittencourt - Lucas Mercon

Publicado 21/06/2022 13:24

Rio - Sem espaço no time do Fluminense, o lateral-esquerdo Marlon recebeu proposta do Ankaragücü, da Turquia. No entanto, o Tricolor está negociando as condições para autorizar ou não a liberação do jogador. Uma das questões que o clube carioca deseja é aumentar a participação em uma possível futura venda de Marlon. As informações são do portal "NetFlu".

Marlon MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

O contrato de Marlon com o Fluminense sem encerra no fim do ano e, nesse caso, o jogador poderá assinar um pré-contrato com outro clube no começo do mês que vem. O clube turco deseja a liberação imediata de Marlon. A proposta não envolve compensação financeira, mas admite ceder 10% dos direitos do lateral para uma venda futura.

O percentual não agradou o Fluminense, que deseja manter entre 20% e 30% dos direitos econômicos de Marlon a fim de uma eventual revenda para liberação sem custos. No acordo, o lateral-esquerdo também deverá abrir mão de dívidas que o clube carioca tem com ele.

Contratado junto ao Criciúma em 2017, Marlon viveu altos e baixos no Fluminense. Ele já atuou no futebol turco defendendo o Trabzonspor. O lateral retornou de empréstimo no segundo semestre de 2021 e foi titular na reta final do Brasileiro daquele ano. O jogador perdeu espaço neste ano e atuou em somente sete jogos.